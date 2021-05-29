Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi’nde ikide iki yaptı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'i 3-0 yendi.
Belarus'ta gerçekleştirilen C Grubu ilk etabında Türkiye, ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.
Milli takım, başkent Minsk'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 26-24 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı.
Grupta 2'de 2 yapan ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 20 sayıyla oynayan Adis Lagumdzija oldu.
İlk etaptaki son maçında 30 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da ev sahibi Belarus ile karşılaşacak A Milli Takım, C Grubu ikinci devre karşılaşmalarını ise 4-6 Haziran tarihlerinde Portekiz'de oynayacak.
Salon: Chyzhovka-Arena
Hakemler: Siarhei Vaitsiakhovich (Belarus), Kanstantsin Asipchyk (Belarus)
Portekiz: Tavares, Lourenco Martins, Phelipe Martins Ferreira, Marques, Cveticanin, Casas (L), (Da Silva Violas, Gomies, Alves)
Türkiye: Oğuzhan, Murat, Yiğit, Bedirhan, Adis, Burak, Beytullah (L), Caner (L), (Ahmet, Mirza, Efe)
Setler: 19-25, 24-26, 17-25
Süre: 79 dakika (25′, 33′, 21′)