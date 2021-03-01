Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filede iki Türk takımı yarı finalde karşılaşacak
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde iki Türk ekibi karşı karşıya gelecek.
CEV Challenge Kupası yarı finalinde eşleşen Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt, 2 Mart Salı ve 3 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maçlarda kozlarını paylaşacak.
Eşleşmenin ilk maçı Türk Hava Yolları'nın, ikinci karşılaşma ise Sistem9 Yeşilyurt'un ev sahipliğinde oynanacak. İki mücadele de saat 17.00'de başlayacak.
Turu geçecek ekip, CEV Challenge Kupası'nda finale yükselecek.
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