Bulgaristan'da Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışmasında Milli sporcu Efe Ergin Dinçer, Mehmet Cenkay Karlıklı, Alp Eren Özkan, Ali Efe Güneş madalya kazandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 'advanced novice' erkekler kategorisinde yarışan Efe Ergin Dinçer altın, Mehmet Cenkay Karlıklı gümüş, 'junior' erkeklerde mücadele veren Alp Eren Özkan altın ve Ali Efe Güneş ise gümüş madalyanın sahibi oldu.