Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda Türkiye'ye 4 madalya
[Fotoğraf: AA]
Milli sporcular, Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda 4 madalya kazandı.
Bulgaristan'da Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışmasında Milli sporcu Efe Ergin Dinçer, Mehmet Cenkay Karlıklı, Alp Eren Özkan, Ali Efe Güneş madalya kazandı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 'advanced novice' erkekler kategorisinde yarışan Efe Ergin Dinçer altın, Mehmet Cenkay Karlıklı gümüş, 'junior' erkeklerde mücadele veren Alp Eren Özkan altın ve Ali Efe Güneş ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
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