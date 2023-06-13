Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.06.2023 14:15

Fernando Morientes bel fıtığı tedavisi için Türkiye'ye geldi

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldız futbolcusu Fernando Morientes, bel fıtığı tedavisi için Türkiye'ye geldi.

Fernando Morientes bel fıtığı tedavisi için Türkiye'ye geldi
[Fotograf: AA]

Fulya'da özel bir klinikte Op. Dr. Fatih Kırar tarafından muayene edilen İspanyol yıldıza, regresyon ve robotik lazer tedavisi uygulandı.

Yapılan uygulamanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fernando Morientes, birçok futbolcunun omurga konusunda sıkıntı yaşadığına dikkati çekti.

Morientes, kariyeri boyunca sırt ve omurga bölgesinde çok ağrı çektiğini aktardı.

"Buraya gelerek doktorla tanışma şansı elde ettim. Birçok futbolcu kalbiyle ilgili ya da fiziğiyle alakalı kontrolden geçiyor. Ama sırt ve omurgayla ilgili kontrol yaptırmıyor. Şunu söylemeliyim ki oyuncular uzun bir kariyer hedefliyorsa, bu sorunu arkada bırakmamalıyız. Doktora çok teşekkür ediyorum."

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde iyi bir maç izlediklerini de söyleyen Morientes, son olarak LaLiga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'ın başarılı bir sezon geçirdiğini, ileride çok daha iyi bir kariyere sahip olacağını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kırar: Sporcu sağlığı denilince aklımıza omurga gelmeli"​​​​​​

Fernando Morientes'in tedavisini gerçekleştiren Op. Dr. Fatih Kırar, Türk hekimleri olarak her gün dünyanın dört bir yanından hasta ağırladıklarını dile getirdi.

Kırar, Morientes'in omurga problemlerini çözmek için bir araya geldiklerini söyledi.

"Uzun süredir bel ağrıları olması sebebiyle, dünyadaki tedavileri araştırmış ve bizim tedavi yöntemimiz dikkatini çekmiş. Danışmanları üzerinden iletişime geçtiler. İlk geldiğinde, 'Fenerbahçe'ye mi geldi?' diye dedikodular çıkmış ama Türk sağlık sektörü Şampiyonlar Ligi'nde. Sağlığıyla ilgili her türlü desteği ve tedaviyi sürdüreceğiz. Sporcu sağlığı denilince aklımıza omurga gelmeli. Bunu genelde sporculara ifade ediyorum. Özellikle sporcuların kontrollerinde omurga değerlendirmesi konulmalı. Omurga balansı, sporcunun performansını etkileyen bir durum. Özellikle sezon öncesinde kulüpler, sporcuların kalple, eklemle ilgili sağlık kontrollerini yaptırırken, omurgayla ilgili kontrollerini de yaptırmalı."

Fatih Kırar, Fernando Morientes'e Galatasaray forması ile bileklik hediye etti.

Sıradaki Haber
Depremzede çocuklara glütensiz ürün dağıtmak için pedal çevirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
İzmir'de "imalat hatası" tespit edilen konutlarla ilgili çalışma yapılıyor
14:37
Raylarda çalışma yapan işçiye Marmaray çarptı
14:33
Fransa'da ayrılıkçılıkla mücadele fonunda yolsuzluk iddiası savcılığı harekete geçirdi
14:36
Yunanistan'da Türk azınlığa tehdit: Oy vermezseniz yardımı keseriz
14:30
OPEC: Küresel petrol arzı mayısta 1 milyon varil azaldı
14:23
İngiliz askerler, geçinmek için gıda bankalarından alışveriş yapıyor
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
FOTO FOKUS
Çapa'da yangın paniği
Çapa'da yangın paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ