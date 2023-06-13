Depremzede çocuklara glütensiz ürün dağıtmak için pedal çevirilecek

KOBİDOS, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği "Glütensiz Yaşam Turu"nun rotasını, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeye çevirdi.

Kulüp üyesi gönüllü 13 bisikletçi, farkındalık oluşturmak için özel tasarlanan formalarıyla 17 Haziran'da Adana'dan yola çıkarak Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay güzergahında 1 hafta pedal çevirecek.

Ulaştıkları kentlerde 0-18 yaş arasındaki çölyak ve PKU (anne babadan genetik geçen metabolik hastalık) hastalarına, içinde glütensiz ekmek, makarna, puding ve atıştırmalıklar bulunan paketleri dağıtacak.

[Fotoğraf: AA]

"Rotamızı deprem bölgesine çevirme kararı aldık"

KOBİDOS Başkanı Tuğberk Atar, çölyak hastalığı konusunda farkındalığını artırmak için Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği işbirliğiyle her yıl bisiklet turu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Atar, tur boyunca firmalardan ücretsiz topladıkları ürünleri çölyaklı çocuklara armağan ettiklerini anlattı.

"Şubat ayında yaşadığımız deprem nedeniyle rotamızı, hem depremzedeleri unutmadığımızı göstermek hem de oradaki çölyaklıların daha çok ürüne ihtiyacı olduğu için deprem bölgesine çevirme kararı aldık."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Atar, otobüsle 17 Haziran'da Kocaeli'den hareket edecekleri Adana'da glütensiz kafe açılışına katılacaklarını belirtti.

"Orada çocuklarımıza ücretsiz hediye paketlerimizi teslim ettikten sonra Osmaniye'ye doğru 90 kilometre pedal çevireceğiz. Orada Çölyak Derneğindeki çocuklara da ürünlerini verdikten sonra rotamız Nurdağı üzerinden Kahramanmaraş olacak. Kahramanmaraş'tan sonra Gaziantep'e geçeceğiz. Gaziantep'ten Kilis'e, Kilis'ten de Hatay'ın Antakya ve Defne ilçesine... Amacımız hem depremzedeleri unutmadığımızı göstermek hem de çölyak hastalığı farkındalığının artmasını sağlamak."

Ürün sponsorlarına ayrı ayrı teşekkür eden Atar, gönüllülük esasıyla 13 bisikletlinin katılacağı turda konaklamaları çadırda yapacaklarını ve 700'ü aşkın çölyaklı çocuk ve gence hediye paketlerini takdim edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ertan Şeras, 3'üncü kez yapacakları turun önceki yıllarda belirlenen tek ilde gerçekleştiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Şeras, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yerel Destek Programı kapsamında hibe desteği de aldıkları turun 1 hafta süreceğine değindi.

"Temel ihtiyacımız beslenme ve barınma ama bizim için beslenme çok daha farklı bir olay çünkü toplu olarak üretilen hiçbir şey tüketemiyoruz. Tamamen glütenden ayrılmış ürünlerin olması gerekiyor."

Şeras, farkındalığı artırmak için bu sene afet bölgesinde pedala basacaklarını ifade etti.

"Hayatımızda ekmek yok, her çeşit peynir yok. Şu an üretim yapabileceğimiz alan yok deprem bölgesinde. O yüzden ciddi sıkıntılar halen devam ediyor, özel beslenen kişiler olarak. Oradaki dernekler vasıtasıyla ulaşacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Deprem bölgesindeki 10 ilde derneklere kayıtlı 28 bin 984 hasta bulunuyor

Kocaeli'de yaklaşık 3 bin çölyak ve PKU hastası bulunduğu bilgisini paylaşan Şeras, deprem bölgesinde 10 ildeki derneklere kayıtlı 28 bin 984 hasta bulunduğunu kaydetti.

Şeras, güzergahlarındaki çocuklara hazırladıkları paketleri elden teslim edeceklerini, diğer hastalara da glütensiz ürünleri göndereceklerini sözlerine ekledi.

Proje sponsorlarından firmanın genel müdürü İbrahim Aydoğdu ise gelenekselleşen tura destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şirket topluluğu olarak, bu ve benzeri sosyal sorumluluk projelerinde ellerinden geldiğince yer almaya çalıştıklarını belirten Aydoğdu, bu yılki turun depremzede çocuklara destek amaçlı yapılmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.