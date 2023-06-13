Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu Runkara, 8 Ekim'de yapılacak.

Organizasyonla ilgili JW Marriott Otel'de düzenlenen basın toplantısına Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun kurucusu Victoria Blyth, organizasyonun komite başkanı Carlo Capalbo katıldı.

Runkara için 6-8 Ekim'de ATO Congresium'da fuar alanı kurulacak, 7 Ekim'de aile koşusu yapılacak. 8 Ekim'de ise elit atletlerin de katılımıyla yarı maraton ve 10 km koşusu gerçekleştirilecek.

Ankara Vali Yardımcısı Özkan, organizasyon için son derece heyecanlı olduklarını anlattı.

"Birçok güzelliği barından bir organizasyon olacak. Marka kent olmakta sporun etkisi büyüktür. Bunun başlangıcını yapıyoruz. Valilik olarak bu tür etkinlikleri fazlasıyla destekliyoruz. Ankara geçen sene de önemli spor yarışlarına imza attı. Sayın Valimiz de organizasyona katılacaktır."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çığgın da başkentin üst düzey bir organizasyona imza atacağını dile getirdi.

"Ev sahibi şehirlere bu tarz organizasyonlar katma değer oluşturur. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımızla bu etkinliğe ortak olacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, Ankara'da Dünya Atletizm Federasyonunun akredite ettiği ilk uluslararası yarı maratonu yapacaklarını belirtti.

"Bundan 50 yıl önce İstanbul Maratonu'na 6 kişi köprüyü geçerek başladı, bugün ise dünyanın en önemli maratonlarından biri oldu. Ankara'da da RunCzech ekibi böyle bir adım attı. Federasyon olarak, devletimizin de gücüyle bunu geliştirmeyi arzu ediyoruz. Dünyanın en büyük ve en katılımlı spor branşıyız. Son Gençler Dünya Şampiyonası'nda 202 ülke arasında takım olarak 6. olduk. Avrupa'nın en iyi derecesini aldık. Ankara'da yapılacak bu organizasyon hem Ankara'daki spor sevgisi hem de halkın sporun içine girmesi için atılmış büyük bir adımdır."

Victoria Blyth ise etkinliğin Ankara'ya çok yakışacağını aktardı.

"Ankara'nın gurur duyacağı bir etkinlik gerçekleşecek. Burada amaç her yıl tekrar edilmesi ve şehrin kültürel takvimine eklenmesi. Runkara etkinlik dolu bir hafta sonu olacak. Spor ve teknoloji fuarı da olacak."

"Maratonların kralı" unvanlı Carlo Capalbo da 2 yıl önce başladıkları projeyi hayata geçireceklerini vurguladı.

"Şehir için herkesin faydalandığı bir etkinlik düşündük. Yarı maraton bir başlangıç. Git gide bu organizasyonu büyüteceğiz. Runkara organizasyonun üst düzey bir spor performansı izleyeceğiz. Üst düzey isimler yarışmaya katılacak. Türkiye ve Ankara bunu kesinlikle hak ediyor. Şehre turistik anlamda ilgi uyandıracak bir etkinlik olacak. Önemli bir teknoloji fuarına da ev sahipliği yapacağız."