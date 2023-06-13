Milli sporculardan 3'ü altın 5 madalya

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Benidorm kentinde devam eden organizasyonda 19 yaş altı kategorisinde Zehra Gemi ve Halilcan Yıldız altın, Belinay Tuana Pehlivan ise gümüş madalya kazandı.

16 yaş kategorisinde yarışan Esma Doğan altın, Dilara Davulcu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon 16 Haziran Cuma günü sona erecek.