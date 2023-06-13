Milli sporculardan 3'ü altın 5 madalya

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Benidorm kentinde devam eden organizasyonda 19 yaş altı kategorisinde Zehra Gemi ve Halilcan Yıldız altın, Belinay Tuana Pehlivan ise gümüş madalya kazandı.
16 yaş kategorisinde yarışan Esma Doğan altın, Dilara Davulcu ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyon 16 Haziran Cuma günü sona erecek.
>> Belinay Tuana Yıldız ise Avrupa 2.’si;— ???????? Bocce Bowling Dart Federasyonu (@TBBDF) June 12, 2023
U16 kategorisinde yarışan Esma Doğan Avrupa Şampiyonu olurken Dilara Davulcu ise Avrupa 3.’sü oldu.
Dereceye giren sporcularımızı, antrenörlerimizi, idarecilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ederiz.#dart #european #darst #spain pic.twitter.com/Do7szpm8ZG