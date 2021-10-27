Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasına lider giren ancak 10. hafta sonunda 5. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de alınan sonuçlar keyifleri kaçırdı.

Ligde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor’a mağlup olan sarı lacivertliler, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Antwerp ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, milli ara öncesinde ligde iki, Avrupa'da ise bir mücadeleden iyi sonuçlarla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

Sarı lacivertliler önce 30 Ekim'de ligin en formda ekiplerinden biri; İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Pereira’nın ekibi, bu maçtan 5 gün sonra Belçika'da Antwerp ile karşılaşacak ve gruptaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilecek aradan önceyse Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Bu maçlardan kayıpsız ayrılmayı hedefleyen Fenerbahçe, milli aradan sonra 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmayı amaçlıyor.