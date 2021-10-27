Pekin, hem yaz hem de kış Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapacak ilk kent olmaya hazırlanıyor.

Bu süreçten yüz akıyla çıkmak isteyen Çin'in önündeki en büyük sınav, Covid-19 salgını ile mücadele..

"Eğer Covid 19'dan yana güvenli bir ortam yaratamazsak Olimpiyatlara başarılı bir ev sahipliği yapmış olmayız" diyen Çinli yetkililer, oyunlara yönelik sıkı tedbir paketi açıkladı.

Tüm sporcular ve personel kapalı bir fanus anlayışı içinde hareket edecek, her gün Covid-19 testinden geçecek ve eğer aşılı değilse ülkeye girmeden önce 21 gün karantinada kalacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, hazırlıkların çok iyi gittiğini vurguladı.

"Çin'in kararlılığı çok etkileyici. Covid-19'u sınırlamayı değil yok etmeyi istiyorlar, bunun için sıkı önlemler alıyorlar."

Pekin Kış Olimpiyatları'nın başlamasına 100 gün kala madalyalar da tanıtıldı. Altın, gümüş ve bronz madalyalar, Tong Xin yani "Tek vücut olarak hep birlikte" olarak isimlendirildi.

Sade bir tasarımla hazırlanan madalyalar, "Ortak Gelecek için Hep Birlikte" temalı bir toplantı ile tanıtıldı.