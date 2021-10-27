Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Göztepe'ye Mehmet Sepil'den yakın markaj
[Fotoğraf: DHA]
Süper Lig'de geçen hafta evinde iyi bir futbol sergilemesine rağmen Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, takıma büyük destek veriyor.
Hem teknik direktör Nestor El Maestro hem de futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Sepil, sürekli takımla temaslarda bulunduğu ve her seferinde oyunculara güven aşıladı.
Sepil, son maçta sergilenen mücadeleden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
"Benim sizlere olan inancım tam. Taraftarımız iyi mücadele gösterildiği zaman bizi alkışlarla uğurladı. Bu şekilde devam edelim, mutlaka iyi sonuçlar da gelecektir."
[Fotoğraf: DHA]
Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde dizindeki sakatlığından dolayı Trabzonspor maçında forma giyemeyen kaptan Halil'in Alanya deplasmanında sahadaki yerini alması bekleniyor.
Etiketler: Göztepe
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