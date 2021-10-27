Hem teknik direktör Nestor El Maestro hem de futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Sepil, sürekli takımla temaslarda bulunduğu ve her seferinde oyunculara güven aşıladı.

Sepil, son maçta sergilenen mücadeleden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

"Benim sizlere olan inancım tam. Taraftarımız iyi mücadele gösterildiği zaman bizi alkışlarla uğurladı. Bu şekilde devam edelim, mutlaka iyi sonuçlar da gelecektir."

[Fotoğraf: DHA]

Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde dizindeki sakatlığından dolayı Trabzonspor maçında forma giyemeyen kaptan Halil'in Alanya deplasmanında sahadaki yerini alması bekleniyor.