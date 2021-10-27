Hamza Hamzaoğlu, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçında kazandıkları üç puanın çok şey ifade ettiğini söyledi.

Hamzaoğlu, haftalardır bazen iyi oynayıp da kazanamadıkları, gördükleri kartlar sonucunda eksik kalarak kaybettikleri maçlar olduğunu dile getirdi.

"Kasımpaşa maçında son saniyede golün gelmesi oyuncularımıza vazgeçmediğimizde her şeyin değişebileceğini gösterdi. Bundan sonraki bütün maçlarda sonuna kadar şansımızı zorlamamız gerektiğini gördük. Oyuncularımızdan şu ana kadar hep bunu istemiştik ve sonunda bunun karşılığını görmeleri söylediğimiz şeylerin doğruluğu açısından önemliydi. Haftalardır sürekli bir puanla alt sıralarda kendimizi görmekten biz de taraftarlarımız da sıkılmıştık. Mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi gördük. İnşallah ilerleyen haftalarda bunun tekrarımı getiririz."

[Fotoğraf: DHA]

"Trabzon deplasmanında iyi bir mücadele ve sonuçla ayrılmaya çalışacağız"

Hamzaoğlu, Trabzonspor'un 22 haftadır kaybetmediğini belirtti.

"İstikrarlı bir şekilde başarısını devam ettiriyor. İyi bir grafiği var ama futbol her şeye açık bir oyun. O yüzden bizde cuma akşamı gidip Trabzon deplasmanında iyi bir mücadele ve sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Bizim için önemli. Aldığımız bu üç puanı pekiştirmek açısından oradan alacağımız puanlar önemli olacak. Bu mücadeleye hazırlanıyoruz."

Sakat oyuncuların durumu

Hamzaoğlu, sakatlık konusuna da değindi.

"Ronaldo Mendes'in dışında Gökhan Gönül de bizimle antrenmanlara kısmi olarak başladı. Onun dışında sakat bir oyuncumuz yok. Bu bizim için sevindirici. Herkes yüzde yüz değil ama bütün oyuncularımız ufak tefek sakatlıklarına, sıkıntılarına rağmen antrenmana çıkma arzusunda. Bu bizi mutlu ediyor. Olaya dahil olma istekleri benim için önemli."

[Fotoğraf: DHA]

"Remmy’le konuştuk, pozisyonu kaçırdığı için çok üzgündü"

Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçında atılan ikinci gölün ardından Remy'nin gol sevincine ortak olmayışıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Remmy’le konuştuk, kendi atması gereken bir pozisyonu kaçırdığı için çok üzgündü. O golde de, gol vuruşunu çok iyi yaptı ama Selim çok iyi takip etti, tamamladı. Remmy daha iyi vuramadığı için üzgün yoksa iyi bir karakter, takım oyuncusu. Sadece kendisi atamadığı için üzgündü onun dışında ne takımla ne de bizimle hiçbir sorununun olmadığını söyledi. Kazandığımız için o da bizim gibi mutlu oldu."

Öte yandan yeşil-mavili futbolcular, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.