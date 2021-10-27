Milan, bu sezon eski parlak günlerine döneceğinin sinyalini veriyor. İtalya Ligi Serie A'ya fırtına gibi başlayan kırmızı siyahlılar, çıktığı 10 maçın 9'unu galip tamamladı.

Sadece deplasmanda Juventus ile berabere kalan Stefano Pioli'nin ekibi, 28 puan toplamayı başardı.

Son şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda Massimiliano Allegri yönetiminde elde eden Milan, 10 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Kırmızı siyahlılar, son yılların aksine istikrara önem vermesiyle dikkat çekiyor. 2019-2020 sezonunun 8. haftasında takımın başına Pioli'yi getiren İtalyan devi, yaklaşık iki yıldır tecrübeli teknik adamla yoluna devam ediyor.

Flaş transferlerden kaçınan Milan, 2021 yazında kadrosuna ses getirecek takviyeler de yapmadı.

Kalesini Maignan ile güçlendiren kırmızı siyahlılar; Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Brahim Diaz ve Olivier Giroud gibi isimleri kadrosuna kattı.

Napoli ile amansız bir zirve mücadelesi veren Milan'ı, milli maçlar için lige verilecek araya kadar zorlu maçlar bekliyor.

Hafta sonunda Roma'ya konuk olacak kırmızı siyahlılar, bu maçın ardından ezeli rakibi Inter ile karşı karşıya gelecek.