Emlak sektöründe başladı, futbol ligine yayıldı. Çin’de ekonomik sıkıntılar spor kulüplerini de zora soktu.

Çin Süper Ligi'nde bir takım daha faaliyetlerini durduruyor.

Hebei kulübü faaliyetlerini durdurdu

Ligin önde gelen takımlarından Hebei, ana sponsoru emlak devinin sponsorluktan çekilmesi ile ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Futbol kulübü faaliyetlerini yeni bir yatırımcı bulana kadar durdurduğunu açıkladı.

Karara gerekçe olarak ekonomik sıkıntılar gösterildi. Kulüp su ve elektrik faturalarını dahi ödeyemez hale geldi.

Emlak şirketleri sponsorluktan çekiliyor

China Fortune Land isimli emlak devi milyarlarca dolarlık borcunu ödeyemediği için takıma desteğini sonlandırmıştı.

Hebey kulübü bu sezon faaliyetlerini durduran ikinci takım oldu. Daha önce geçen senenin şampiyonu olan Jiangsu takımı da kepenk indirmek zorunda kalmıştı.

Emlak sektöründe başlayan krizin futbola yansıması endişeleri arttırdı.

Daha önce yabancı futbolculara ödenen yüksek meblağlarla ünlenen Çin futbol takımları şimdi ekonomik darboğazdan çıkmanın yollarını arıyor. Özellikle de emlak devlerinin sponsorluğuyla ayakta kalan takımlar yeni arayışlara girdi.