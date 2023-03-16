Fenerbahçe ile Sevilla, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetti.

Fenerbahçe, 41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol bulamayan sarı lacivetliler UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. 5. dakikada, sağ kenardan Zajc'ın uzattığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Batshuayi'nin gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

33. dakikada ceza sahası sağ çapraz önünde defanstan dönen topla buluşan Zajc'ın aşırdığı topu kaleci, kale çizgisi üstünde kontrol etti.

PENALTI VAR İNCELEMESİ İLE GELDİ - 38. dakikada sağ çizgide topla buluşan Ferdi Kadığoğlu'nun içeri ortasında top Telles'in eline çarptı. Oyun devam ederken VAR'da kontrol edilen pozisyon için hakem izlemeye çağırıldı. Pozisyonu inceleyen Michael Oliver, penaltı kararı verdi.

GOL - 41. dakikada ev sahibi ekibin golü penaltı atışından geldi. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada King sol çizgiden topu ceza sahası içine gönderdi. Valencia'nın kontrol ettikten sonra vurduğu topu kaleci ayaklarıyla çeldi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İkinci yarıda da ilk ciddi atak sarı-lacivertli ekipten geldi. 49. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Arda Güler'in sol ayağıyla sert vuruşunda top az farkla auta yöneldi.

50. dakikada bu kez King tehlike yarattı. Arda Güler'in sağ çaprazdan pasında topu göğsüyle önüne alan King'in sağ ayagıyla vuruşunda top üstten auta gitti.

54. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası önünde buluştuğu topu sağına çeken Valencia, sert vurdu. Meşin yuvarlak sol kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

[Fotoğraf: Reuters]

61. dakikada rakip tehlikeli geldi. Fenerbahçe savunmasından dönen topla sol çaprazda buluşan Acuna'nın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır zorlukla kornere gönderdi.

69. dakikada Fenerbahçe defansından çıkarılan topu sol çizgide önüne alan Valencia, ceza sahasına doğru topla kat etti. Bu oyuncunun ceza sahası içinde kaleye yönelttiği şutta topu kaleci zorlukla çeldi.

87. dakikada orta sahada topla buluşan Emre Mor, çalımlarla kat ederek ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda defansa da çarpan top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Ülker

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Samet Akaydın, Serdar Aziz (Dk. 84 Rossi), Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş), Oosterwolde, Arda Güler (Dk. 84 Emre Mor), Valencia (Dk. 84 Pedro), Batshuayi (Dk. 19 King).

Sevilla: Dmitrovic, Telles, Gudelj, Bade, Montiel (Dk. 83 Navas), Fernando, Rakitic (Dk. 83 Jordan), Acuna, Rafa Mir (Dk. 73 Ocampos), Oliver Torres (Dk. 73 Suso), En-Nesyri (Dk. 59 Lamela).

Gol: Dk. 41 Valencia (penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Serdar Aziz, Dk. 89 İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Dk. 45+2 Bade, dk. 89 Jordan (Sevilla)

Jorge Sampaoli: Hak ettiğimiz düşünüyorum

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, Kadıköy'de oynamanın zorluğuna değindi.

"Burada oynamak çok zordu ama iyi reaksiyon verdik. İlk yarıyı penaltı kararı sonucunda kaybettik ama ikinci yarıda daha iyiydik. Hak ettiğimiz düşünüyorum. Turu geçmek için her şeyi denediğimizi düşünüyorum."

[Fotoğraf: Reuters]

Arjantinli teknik adam, ligde zor günler geçirdiklerini hatırlattı.

"Çok zor bir durumdan çıktık. Bugün iyi oynamak zorunaydık. İyi sonuç almamız lazımdı. Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım. Bu turda iyi oynadığımızı ve hedefimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Bu oyunu lig maçlarında da oynamalı ve kapasitemizi göstermeliyiz. Final oynamayı tabiki düşünüyoruz. Daha da iyi oynamalı ve organize olmalıyız. Yarın kimle oynayacağımızı göreceğiz. Bu şekilde oynamalıyız. Bugün defansif olarak çok iyiydik. İkinci yarıda pozisyonlar da bulduk. Maçı berabere bitirebilir belki de kazanabilirdik."

Sampaoli, bir gazetecinin "İki takım arasında oynanan 4 devre sonunda kaçını siz, kaçını Jesus kazandı" sorusuna "İlk yarıları Fenerbahçe, ikinci yarıları biz kazandık. 2-2 diyebiliriz." şeklinde yanıt vererek sözlerini tamamladı.