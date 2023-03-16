Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de değerlendirdiği Lincoln Henrique'yi sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Willian Arao, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i ise yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu futbolcuların yerine ise İsmail Yüksek, Miha Zajc, Jayden Oosterwolde, Arda Güler ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.

Sevilla karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, üçlü savunmasını Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai'den oluşturdu.

Orta sahanın kanatlarında Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde oynarken, göbekte İsmail Yüksek ile Miha Zajc şans buldu. Portekizli teknik adam, hücum hattında ise Arda Güler, Michy Batshuayi ve Enner Valencia'yı görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Emre Mor ise yedek soyundu.

Oosterwolde ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11'de görev aldı. Ara transfer döneminde sarı-lacivertli renklere katılan 21 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Ligde sadece Konyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan sol bek, Sevilla'ya karşı ilk kes ilk 11'de mücadele etti. Öte yandan Oosterwolde, Avrupa kupalarında ilk maçına da Fenerbahçe formasıyla Sevilla karşısında çıktı.

İsmail 6 maç sonra

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, 6 maç sonra ilk 11'de göre aldı. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.

Son olarak 19 Ocak tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan İsmail, 57 gün sonra Sevilla karşısında maça direkt başladı.

İsmail, söz konusu sürede Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında son anlarda oyuna dahil olmuştu.

2 eksik

Fenerbahçe, Sevilla karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres ile Lincoln Henrique, maç kadrosunda yer almadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonlu kurtarma ekipleri ağırlandı

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonlu kurtarma ekiplerini Sevilla maçında ağırladı.

Ekip, deprem felaketi sonrasında kurtarma çalışmaları için Trabzon'dan Adıyaman'a giderek orada görev almıştı.

Ayrıca Trabzonspor Kulübü, ekibin fotoğrafına "Bizberaberiz" paylaşımı yaparken, Fenerbahçe buna "Her zaman" şeklinde yanıt verdi.

Tribünler kapalı gişe

Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde takımlarına destek oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, önemli karşılaşmada tribünlerin tamamını doldurdu.