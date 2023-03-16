Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hull City Xavier Simons'un bonservisini aldı
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Chelsea'den kiraladığı 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Xavier Simons'un bonservisini aldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Simons'un 2026 yazına kadar devam edecek sözleşmeye (bir yıl uzatma opsiyonlu) imza attığı ifade edildi.
Simons, bu sezon Hull City ile tüm kulvarlarda 10 maçta forma giydi.
Etiketler: Transfer Haberleri Hull City İngiltere
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