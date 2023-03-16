UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlansa da golü bulmayı başardı. Maçın 41. dakikasında Enner Valencia'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da bu skorla üstün gitti.

İkinci yarıya üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe, 20 dakikalık önemli bir baskı kursa da gol bulmayı başaramadı. Oyunun son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, ikinci golü bulamadı ve maçı 1-0 kazanarak kupadan elendi.

Sivasspor Fiorentina'yı geçemedi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 4-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Sivasspor ile Fiorentina, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetti. Sivasspor, 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile 1-0 öne geçti.

Fiorentina, 44. dakikada Cabral ile eşitliği sağladı 1-1. 62. dakikada Milenkovic İtalyan temsilcisini 2-1 öne geçirdi.

78. dakikada Goutas'ın kendi kalesine attığı golle Fiorentina farkı ikiye çıkardı. 1-3. Fiorentina'da Castrovilli 89. dakikada skoru belirleyen isim oldu. 1-4

Sivasspor'da Hakan Arslan 81. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenilmişti.

Medipol Başakşehir çeyrek finali göremedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.

Belçika'da 1-1 sona eren maçın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rövanşında Gent, ilk yarıda bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırdı.

Gent'ten 6 dakikada 4 gol

Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Gent, 4 golünü 6 dakikada buldu. Karşılaşmanın 31, 32 ve 34. dakikalarında Gift Emmanuel Orban ile 3 gol bulan Gent, 37. dakikada da Hugo Cuypers ile 4. golünü attı.

Başakşehir sahasındaki en ağır ikinci yenilgisini aldı

Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında sahasındaki en ağır ikinci yenilgisini aldı.

Turuncu-lacivertli ekip 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Başakşehir, deplasmanda ise Roma'ya 4-0, Paris Saint Germain'e de 5-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerini yaşamıştı.

Trabzonspor da Basel'e yenilerek veda etmişti

23 Şubat Perşembe günü, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda İsviçre ekibi Basel'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Avrupa kupalarına veda etti.

Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, İsviçre deplasmanında aldığı 2 farklı mağlubiyetle bu sezon Avrupa'ya veda etti.

Konyaspor Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçememişti

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-1'lik ilk maçın rövanşında konuk ettiği Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 yenilerek elenmişti.

Türkiye 12. sırada kaldı

Avrupa kupalarında temsilcisi kalmayan Türkiye, ülke puanı klasmanında 12. sırada yer aldı.

Türkiye sezonu, İsviçre ekibi Basel’in performansına göre 12 ya da 13. sırada tamamlayacak. Türkiye her iki şartta da, 2024-25 sezonunda UEFA turnuvalarına 5 takım gönderecek.

Bu sezon takımlarımızın ülke puanlarına katkısı şu şekilde oluştu

Fenerbahçe 21.0 puan

Başakşehir 17.0 puan

Sivasspor 10.0 puan

Trabzonspor 8.50 puan

Konyaspor 2.50 puan