Sivasspor ile Fiorentina, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetti.

Sivasspor, 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile 1-0 öne geçti.

Fiorentina, 44. dakikada Cabral ile eşitliği sağladı 1-1. 62. dakikada Milenkovic İtalyan temsilcisini 2-1 öne geçirdi.

78. dakikada Goutas'ın kendi kalesine attığı golle Fiorentina farkı ikiye çıkardı. 1-3. Fiorentina'da Castrovilli 89. dakikada skoru belirleyen isim oldu. 1-4

Sivasspor'da Hakan Arslan 81. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenilmişti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşmişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada ilk tehlikeli atak Fiorentina'dan geldi. Bonaventura'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

4. dakikada bu kez ev sahibi ekip etkili geldi. Caicedo'nun ceza yayının gerisinden şutunda top kalecinin sağından dışarıya çıktı.

5. dakikada Dodo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Arthur Cabral'ın uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

22. dakikada Martinez Quarta'nın ceza yayına girerken vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

GOL - 35. dakikada Sivasspor öne geçti. Cofie'nin pasıyla sol çaprazdan hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden şutunda top uzak köşede filelerle buluştu. 1-0

GOL - 44. dakikada konul ekip eşitliği yakaladı. Bonaventura ile duvar pası yaparak defansın arkasına sarkan Gonzalez'in vuruşunda kaleciden seken topu Arthur Cabral filelere gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Mandragora'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda ayaklarıyla topu kornere çeldi.

61. dakikada Ikone'nin ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak Goutas'a çarptıktan sonra kalecinin yanından dışarıya çıktı.

GOL - 62. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Mondragora'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Milenkovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

71. dakikada Ambrabat'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL - 78. dakikada Fiorentina farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Ikone'nin müdahale ettiği topu Goutas kafayla Ali Şaşal Vural'a göndermek istedi ancak meşin yuvarlak kaleciyi geçerek filelerle buluştu. 1-3

GOL - 89. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Sivasspor ceza alanında topla buluşan Castrovilli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gitti. 1-4

Sivasspor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdjan Jovanovic

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 75 Yatabare), Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 James), Charisis (Dk. 15 Ulvestad), Saiz (Dk. 75 Emre Gökay), Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo (Dk. 66 N'Jie).

Fiorentina: Terraciano, Dodo, Milenkovic, Martinez (Dk. 66 Julio), Ranieri, Mandragora, Ambrabat (Dk. 84 Bianco), Bonaventura (Dk. 84 Castrovilli), Ikone, Gonzalez (Dk. 83 Saponara), Arthur (Dk. 83 Kouame).

Goller: Dk. 35 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Cabral, Dk. 62 Milenkovic, Dk. 78 Goutas (kendi kalesine), Dk. 89 Castrovilli (Fiorentina)

Sarı kartlar: Dk. 63 Goutas, Dk. 76 Ulvestad, Dk. 90+2 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 65 Martinez, Dk. 90+2 Milenkovic (Fiorentina)

Kırmızı kart: Dk. 81 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)