Bağdat Caddesi'nde düzenlenecek organizasyona 12 ülkeden 3 bin sporcu katılacak.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle Dust Event tarafından organize edilen Winter Run İstanbul, Şaşkınbakkal etkinlik alanından başlayıp Bağdat Caddesi'nden geçerek 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında yardım ve dayanışma koşusu olarak güncellenen Winter Run İstanbul'da elde edilecek bilet gelirleri, deprem bölgesine gönderilecek.

Avrupa Birliği Spor Elçisi rekortmen milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, etkinliğin koordinatörlüğünü üstlendi.

"Winter Run etkinliğini Türkiye'de ilk defa düzenliyoruz. Yaşadığımız afet sonrasında buruk bir şekilde gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzla yaraları sarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle düzenleyeceğimiz organizasyonu, yardım ve dayanışma koşusu olarak gerçekleştirmeye karar verdik. 100 kişilik ekibimizle son haftaya kadar çok çalıştık, çok emek verdik. Türkiye'de yapılmamış olan etkinlikleri yapmaya ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz. Bizimle koşacak 3 bin sporcumuza destek veren kurumlarımıza ve markalarımıza teşekkür ediyorum."