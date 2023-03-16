Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetim kurulu kararıyla Altay maçından itibaren maç bileti fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere kulüpten desteklerin devam ettiği aktarıldi.

"Kulübümüz tarafından depremzedelere yönelik çalışmalarımız aralıksız sürerken sezon sonuna kadar iç saha maçlarındaki bilet gelirlerinin deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a bağışlanması kararlaştırılmıştır."

Rizespor, 18 Mart Cumartesi günü iç sahada oynanacak Altay maçının hazırlıklarının Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam etti.

Taraftarlardan takımlarına ve depremzedelere destek için tribünleri doldurmaları istendi.