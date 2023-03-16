Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 18 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Burada basın mensuplarına konuşan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği deplasmanının liderliklerini devam ettirmek için önemli olduğunu vurguladı.

Eroğlu, Gençlerbirliği'nin ikinci yarı yaptığı transferlerle güçlü bir takım olduğunu ifade etti.

"Her rakibe saygı duyuyoruz ama biz de güçlü bir ekibiz. Liderliğe yükseldik. Bu liderliğe tesadüfen gelmedik. Birçok istatistikte lig lideriyiz. İnşallah sezon sonunda bu liderliği kutlarız."

Eroğlu, oyuncuya dayalı bir sistemlerinin olmadığını anlattı.

"Deplasmana gideceğiz ve 3 puanla dönmeyi planlıyoruz. Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu kırmızı kart cezalısı. Barış Alıcı'nın da bir sakatlığı var. Milli takıma gidecek oyuncularımızın yeri dolacaktır. Çünkü sistem takımıyız. Bu süreçte tüm oyuncularımızdan verim almaya çalışacağız. Saha içinde oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden kurguladığımız bir gücümüz var. Tüm oyuncularımız da bunu ezberledi ve uyguluyor. Bundan sonraki süreçte oyuncularımızı daha verimli kullanmak, sakatlık riski olanları koruyup, her maçı da kazanmak istiyoruz."

Bennasser: Buradaki hedefim şampiyonluk yaşamak

Takıma devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen Youssef Ait Bennasser, Samsunspor formasıyla Süper Lig'de yer almak istediğini belirtti.

Bennasser, depremden sonra futbola dönmenin zor olduğunu ancak Samsunspor'da kendisine çok yardımcı olunduğu dile getirdi.

"Samsun'da beni çok güzel misafir ettiler ve karşıladılar. Hüseyin Eroğlu'ndan çok memnunum. Hocamızın bir felsefesi ve sistemi var. Çok güzel taktik idmanlarımız oluyor. 16 maçtır kaybetmeyen bir takımız. Aynı zamanda iyi performans da gösteriyoruz. Buradaki hedefim şampiyonluk yaşamak. Bu yarışta takıma katkı sağlamak istiyorum. Süper Lig'de forma giymek istiyorum. Performansımı artırmak için çok çalışıyorum. Çok arzulu bir taraftara sahibiz. Bu beni çok şaşırttı. Uzun zamandır böyle taraftar topluluğu görmemiştim."