İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Nihat Aydın ve avukatı katıldı.

Sanık olaydan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

"Yaptığım hareketten dolayı kaleciden, spor camiasından, Göztepe Kulübü ve taraftarlarından özür diliyorum. İşaret fişeği atılması üzerine bir an sahaya atladım. Mağduru tanımam. Bir husumetimiz yoktur. Anlamsız bir öfke ile anlamsız bir olaya imza attım. Cezaevine girdiğimden beri kendime kızıyorum. Daha önce suç işlemedim."

Sanık avukatı da "Müvekkilimizin yaptığı doğru değil ancak güvenlik tedbirleri alınmamıştır. Alınmış olsaydı bu olay olmazdı. İhmali olan güvenlik görevlilerinin tespitini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

Olay

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022’deki müsabakada Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Yaşanan bu olaylar sonucu hakem Emre Kargın'ın isteğiyle her iki takım futbolcuları soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.

Mehmet Nihat Aydın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" değil "kasten yaralama" olduğu gerekçesiyle dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermiş ancak davanın en son ağır ceza mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı. Yargılamanın "kasten yaralama" suçundan yapılmasına karar verilmişti.

Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise 19 kişi tutuklanmış, daha sonra 18’i serbest bırakılmıştı. Tribüne fişek atarak taraftarın yaralanmasına neden olan F.E'nin de aralarında bulunduğu 23 sanık hakkında da dava açılmış ve yargılanmalarına önceki gün başlanmıştı.