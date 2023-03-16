De Laurentiis, Napoli ile Eintracht Frankfurt arasında dün oynanan ve ev sahibi takımın 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldiği müsabaka öncesi ve sonrasında çıkan olaylara ilişkin valilikte düzenlenen toplantıya katıldı.

Başkan De Laurentiis, burada yaptığı konuşmada, taraftarlar arasında atışmalara dahil edilebilecek her şeyin kurulu düzeni bozmaya yönelik bir bahene olduğunu ifade ederek, siyasilere "ultralar" olarak anılan fanatik taraftar gruplarına yönelik sıkı tedbirler alması çağrısında bulundu.

Napoli Başkanı, bazı Napoli taraftarlarının da dün Alman taraftarlarla çatışmak için dışarıda olmasını eleştirdi.

"Spor spordur. Takıma gösterilen destek de sağlıklı olmalıdır. Çünkü aileler, çocuklar stada gidiyor. Onlara statlarda uyuşturucu ya da silah gösterilmemesi gerekiyor. Bazı insanlar 'Biz Napoliyiz' diyerek dün Alman taraftarlarla çatışma bahanesiyle başıboş şekilde dolaşıyorlardı, ama aslında güvenlik güçleriyle çatışmaya hazırdılar."

[Fotoğraf: AA]

De Laurentiis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye de seslendi.

"Yıllardır, statlarda İngiliz yasalarının uygulanması için çağrıda bulunuyorum. Meloni'ye de bunu söyledim. Meloni'nin (Eski İngiltere Başbakanı Margaret) Thatcher gibi olmasını bekliyorum. Stadyum kutsaldır ve sahne performansı ortaya konulmalıdır. Dün stadımızda, İngiltere'deki statlara benzer görüntü verdiğimiz için gururluyum."

Alman taraftarların dünkü maça alınmamasını "kabul edilemez" olarak değerlendiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i de eleştiren De Laurentiis, "UEFA hakkında sezon sonunda konuşacağım. O beyefendi kendi kendine konuşuyor." yorumunu yaptı.

Napoli'deki ikinci maç öncesi ve sonrası olaylar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşen Napoli ve Eintracht Frankfurt'un, 21 Şubat'ta Almanya'da oynanan ilk karşılaşmaları öncesinde olaylar çıktığı için İtalya İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğini gerekçe göstererek, Alman taraftarların Napoli'deki maçı stattan izlemesine yasak getirmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

Temyiz mahkemesine yapılan itiraz neticesinde bu yasak kısmen kaldırılmış ve Frankfurt'ta ikamet edenlere ve bu kentten gelenlere yönelik bilet satışının yasak olduğu, bu kapsam dışında kalan Alman taraftarlara ise bilet satışı yapılacağı açıklanmıştı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Alman basınına yaptığı açıklamada, Eintracht Frankfurt taraftarlarına getirilen deplasman yasağını "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Napoli'de dün oynanan rövanş maçı öncesi, stada girişleri yasak olmasına rağmen Napoli'ye gelen Alman taraftarlar, kent merkezinde güvenlik güçleriyle çatışmış, bazı araç ve çöp kutularını ateşe vermişti. Maçın ardından da İtalyan taraftarlar, Alman taraftarların oteline gitmek isteyince güvenlik güçleri gece saatlerinde müdahale etmişti.

Çıkan olaylarda 6 güvenlik görevlisi yaralanırken, 3'ü Alman 8 kişi gözaltına alınmıştı.