Gebze ilçesinde Alaettin Kurt Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisiyken 9 Kasım 2021'de, 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Öztürk, bu süreçte 3'ü beyin ameliyatı olmak üzere çeşitli operasyonlar geçirdi, tedavisi kapsamında omuriliğine 8 vida takıldı.

7 yaşından bu yana futbolun içinde yer alan ve kaza öncesi Gebze Yenikentspor Kulübü forması giyen Furkan, yürüme zorluğu nedeniyle futbolcu olma hayali yarım kalsa da ev içerisinde ve ailesinin yardımıyla bahçede top oynuyor.

Arkadaşlarını ve okulun özleyen ancak sağlık durumu sebebiyle eğitim hayatına açık öğretimden devam eden Öztürk, oyuncusu olmak istediği Galatasaray'ın maçlarını televizyondan izliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Okulumu özlüyorum"

Furkan Öztürk, 2 yıl önce okuldan eve dönerken geçirdiği kaza nedeniyle çok sayıda ameliyata girdiğini söyledi.

Kazadan sonra uyandığında kendisini hastanede bulduğunu anlatan Öztürk, 3 kez beyin ve 1 kez omuriliğinden ameliyat olduğunu dile getirdi.

Öztürk, omuriliğinde kırıkların bulunduğunu ve 8 vida takıldığını belirtti.

"Yürümemde bozukluk var, parmak uçlarımda yürüyemiyorum, topuklarımın üzerinde durabiliyorum. Okulu evden yürütmek zor ama ailem bana çok destek oluyor. Okulumu özlüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Öztürk, hayalinin Galatasaray'da futbol oynamak olduğunu dile getirdi.

"Kazadan önce futbol oynuyordum. COVID-19 salgını olmasaydı Galatasaray'a gidecektim. Salgın sonrası antrenmanlara gidiyordum, kaza olunca 2 yıldır gidemiyorum."

Öztürk, genellikle evde bazen de dışarıda yavaş yavaş top oynayabildiğine değindi.

"Hedefim futbolcu olmaktı. Stadyuma 2 defa gittim, yine gitmek isterim. Kazadan sonra tek başıma dışarı çıkamıyorum. Yanımda genellikle birisinin olması gerekiyor. Herkes işte oluyor, bazen zorluk çekiyorum ama bu süreçte ailem bana hep destek oldu."

[Fotoğraf: AA]

"Futboldan kopması onun için en büyük zorluk"

Baba Necmettin Öztürk, oğlunun en çok futboldan uzaklaşması nedeniyle zorlandığını vurguladı. Baba Öztürk, kaza öncesi oğlunun güzel bir futbol hayatının bulunduğunu belirtti.

"7 yaşında Barcelona seçmelerine katıldı. 35 çocuk içerisinden burs kazanmıştı. COVID-19 salgını olmasaydı Galatasaray'da olacaktı. Kazadan sonra evdeyiz."

Baba Öztürk, okuldan uzaklaşmasının ve futboldan kopmasının Furkan için en büyük zorluk olduğuna dikkat çekti.

"Derslerden çok futbolla ilgiliydi. Şu an belki Galatasaray altyapısında olacaktı. Sağlığına kavuşup sahalara dönmesini istiyoruz."