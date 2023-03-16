Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güney Kore'nin Busan kentindeki grand prix turnuvasında, kadınlar flörede İrem Karamete Baldini yarışacak.

Belçika'nın Sint-Niklaas kentindeki Kılıç Dünya Kupası'nda ise Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Iryna Shchukla hem bireysel hem de takım müsabakalarında kürsü mücadelesi verecek.