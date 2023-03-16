Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli eskrimciler Güney Kore ve Belçika'da madalya mücadelesi verecek
[Fotograf: AA]
Eskrimde Güney Kore ve Belçika'da 17-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek iki uluslararası organizasyonda dört kadın sporcu piste çıkacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güney Kore'nin Busan kentindeki grand prix turnuvasında, kadınlar flörede İrem Karamete Baldini yarışacak.
Belçika'nın Sint-Niklaas kentindeki Kılıç Dünya Kupası'nda ise Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Iryna Shchukla hem bireysel hem de takım müsabakalarında kürsü mücadelesi verecek.
Etiketler: Eskrim
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