Bu sezon 7. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nin tarihinde 11 Türk ekibi yer aldı. 2016-2017'de İspanyol Tenerife'ye mağlup olan Banvit ve 2020-2021'de yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a yenilen Pınar Karşıyaka, finalde kupayı kazanma şansını kaybetti.

Bu sezon grup aşamasında 5 ekibin yer aldığı organizasyonda Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, play-in maçları oynamaya hak kazanmasına rağmen son 16 turu vizesi alamadı.

Son 16 turu grup aşamasına kalan Türk temsilcilerinden J Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, K Grubu'nda Galatasaray Nef ve L Grubu'ndaki Darüşşafaka Lassa'nın gruptaki son maçlar öncesinde çeyrek final şansı kalmadı.

Bu sezon 54 maç oynadılar

Bu ekipler, birer maç daha yaparak bu sezonki Avrupa müsabakalarını tamamlayacak. Türk takımları, organizasyonda bu sezon şimdiye kadar çıktıkları 54 maçta 21 galibiyet ve 33 yenilgi yaşadı.

Çeyrek finale kalan 7 ekip belli

Organizasyonda son 16 turundaki son maçlar öncesinde Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), SIG Strasbourg (Fransa), Telekom Baskets Bonn (Almanya), AEK (Yunanistan), Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja (İspanya), çeyrek finali vizesi aldı.

Çeyrek finale kalacak son takım BAXI Manresa (İspanya) veya Rytas Vilnius'tan (Litvanya) biri olacak.

En fazla maça çıkan Beşiktaş

Organizasyon tarihinde 73 maçla en fazla müsabakaya çıkan Türk takımı konumundaki Beşiktaş'ı 72 karşılaşmayla Pınar Karşıyaka ve 70 mücadeleyle Banvit/Teksüt Bandırma izledi.

Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda, daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor 2 maçını da kaybetti.