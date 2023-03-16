TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA 73. Seçimli Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapıldı. Kongrede yapılan başkanlık seçimine tek aday olarak giren Gianni Infantino, 4 yıllığına FIFA başkanlığı görevine yeniden seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 3. kez FIFA başkanlığına seçilen Gianni Infantino'yu tebrik eder, yeni görev döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kigali BK Arena'da düzenlenen kongreye, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı.