Başakşehir ile Gent, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetti.

Başakşehir Avrupa'ya farklı veda etti. Belçika'nın Gent takımı turuncu lacivertlileri 4-1 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.

Gent ilk yarıda 6 dakikada bulduğu gollerle maçı kazandı. Belçik ekibine turu getiren golleri, 31, 32 ve 34. dakikalarda Orban ile 37. dakikada Cuypers kaydetti.

Başakşehir'in tek golünü ise Januzaj 88. dakikada attı.

İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 31. dakikada Gent mücadelede öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Montes, ceza sahasına içine hareketlenen Hong'u gördü. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcu, müsait pozisyondaki Orban'a pasını aktardı. Orban, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1.

GOL - 32. dakikada Gent bir gol daha buldu. Hong'un sol kanada gönderdiği pasta Biglia'nın kayarak müdahale ettiği top Orban'ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-2.

GOL - 34. dakikada Gent farkı 3'e çıkardı Montes'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Cuypers, penaltı noktasına hareketlenen Orban'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen meşin yuvarlak yine Orban'da kaldı. Nijeryalı oyuncu bu kez topu boş kaleye göndererek farkı 3'e çıkardı. 0-3.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 37. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla uluşan Kums, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Cuypers'in kafa vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti. 0-4

45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Okaka'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Roef uzanaram meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Gent'in 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

58. dakikada Lima'nın düşürülmesiyle ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Roef'ta kaldı.

78. dakikada Januzaj'ın ceza sahası önünde baskısı sonrasında topu kapan Mahmut Tekdemir, ceza yayı üzerindeki Aleksic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

GOL - 88. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Okumu'dan seken top Januzaj'ın önünde kaldı. Bu futbolcu kale sahası içinde sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-4.

Karşılaşma Gent'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 46 Szysz), Serdar Gürler (Dk. 80 Batuhan Çelik), Okaka (Dk. 68 Januzaj).

Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Torunarigha (Dk. 68 Okumu), Kums, De Sart, Fofana (Dk. 68 Samoise), Hong (Dk. 68 Odjidja-Ofoe), Cuypers (Dk. 67 Depoitre), Orban (Dk. 82 Hauge).

Sarı kartlar: Dk. 24 Serdar Gürler, Dk. 37 Biglia, Dk. 71 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)

Goller: Dk. 31, 32 ve 34 Orban, Dk. 37 Cuypers (Gent), Dk. 88 Januzaj (Medipol Başakşehir)