Sevilla maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, oyuncu Diego Rossi ile basın mensuplarının karşısına çıkan Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, yarınki maçı değerlendirdi.

"Taraftarın desteği çok önemli"

Jesus, iyi bir takıma karşı ikinci mücadeleyi vereceklerini kaydetti.

"İlk maçtan dezavanjantajlı bir skorumuz var. Sevilla'nın çok iyi tarihi var, bu ligi 6 kere kazandılar. Ama şansımız devam ediyor. İnanıyoruz. Taraftarın desteği işimizin kolaylaşması için çok önemli. Onların üst seviye takım olduğunu biliyoruz ama bizim hala inancımız var, hala söyleyecek sözümüz var."

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir ses kaydında Brezilya'ya geri döneceğine yönelik sözlerinin haberleştirildiği ve taraftarların bu duruma üzüldüğü hatırlatılarak olayın gerçeğini anlatması istenen Jesus, bu sorunun maçla ilgisi olmadığını ancak gene de cevap vereceğini söyledi.

"Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok."

Deneyimli teknik direktör, maçta taktiksel bir değişikliğe gidip gitmeyeceği sorusuna yantı verdi.

"İlk maç tam da düşündüğüm gibi geçti. İlk 45 dakikada taktiksel olarak iyi, güçlü bir görüntü sergiledik. Rakibimizden daha iyiydik, daha çok pozisyon ürettik. Ama ikinci yarıda taktiksel olmayı sürdüremedik. İlk yarıda pozisyonları değerlendiremedik. Onlar maç boyunca 3 pozisyona girdiler 2'sini gole çevirebildiler. Biz girdiğmiz pozisyonları gole çevirmeye beceremedik. Sevilla ile oynadığınız zaman, pozisyonları değerlendiremezseniz faturanın bedeli de ağır oluyor. Umarım yarın pozisyonları değerlendiririz. Çünkü tur için gol atmanız gerekiyor, buna çalışacağız."

Lincoln'ün sakatlığı Oosterwolde için bir fırsat olabilir

Yeni transfer Jayden Oosterwolde'yi maçlarda neden değerlendirmediği sorusuna karşılık da Jesus, Jayden Oosterwolde'nin genç bir oyuncu olduğunu, değerine, potansiyeline çok inandıklarını anlattı.

"Geleli çok olmadı. Oyunun sistemine adapte olması gerekiyor. Ülkeye de adapte olması gerekiyor. En önemlisi, takımın fikirlerine adapte olabilmesi. Hasta olduğu bir dönem vardı. Kovid nedeniyle antrenman kaçırmıştı. Bu süreçte Lincoln Henrique iyi oynadı, verilen görevlerini iyi değerlendirdi. Nerede oynarsa oynasın görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Sakatlanana kadar iyi bir dönemindeydi. İyi oyunu pozitif anlamda sürpriz oldu bile diyebilirim benim için. Sakatlıktan dolayı ondan faydalanamayacağız. Sezon bitmeden gelebilecek mi bilmiyoruz. Bunu Jayden için bir fırsat olarak değerlendirebiliriz."

Portekizli teknik direktör, UEFA'da final oynama hayalinin devam edip etmediğine yönelik soruya karşılık verdi.

"Hayal kurmak her zaman kolaydır ama ben gerçekçi bir insanım. Tur tur bakıyorum. Her zaman içinde bulunduğumuz turu geçmek için inanmalıyım. Turda çok güçlü takımlar var geçmek gereken. Bizden çok daha güçlüler diyebilirim."

"Biz hala şansımızın olduğuna inanıyoruz"

"Biz hala şansımızın olduğuna inanıyoruz. Bu turu geçebilecek, bu sonucu çevirebilecek gücümüzün olduğuna inanıyoruz. Turun başına kıyasla daha zor bir durumdayız tabii. Beklentimiz vardı. Şimdi işlerimiz biraz daha zor ama inancımız hala var. Bunun için çalışmalıyız. Riskin limitlerinde oynamamız gerekiyor ve turu da ancak bu şekilde geçebiliriz. Bizim için ilk gol atmak ideal senaryo olur bu maçta. Sevilla'da gerektiği zaman maçları çok iyi kontrol edebilen çok fazla tecrübeli oyuncular var. Bunlar aynı zamanda milli oyuncular. Baskı altındayken ayakları titremez, maçtaki olaylar onları germez. Sakin kalabilen oyuncular. Onlara çok problem üretebileceğimizi biliyoruz. Onlar da bize karşı üreteceklerdir. Şansa da ihtiyacımız var ama çok çalışmanız, onun peşinden gitmeniz gerekiyor. Lilncoln'ün durumu hepimizi üzdü. Onu iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyor doktorlar. Yokluğu bizim için büyük kayıp, Fenerbahçe için de. Lincoln, sevdiğim tipte bir oyuncu. 3 farklı pozisyonda oynattık, elinden geleni yaptı. Yokluğu bizim için dezavantaj olacak. Onu her pozisyonda oynatabiliyordum."

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu hafta oynamaması

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu hafta oynamamasının takımı nasıl etkilediği sorusuna yantı verdi.

"Evet hafta sonu bir maç oynayamadık ve Joao Pedro bir kaç aylık sakatlıktan çıkmıştı. İlk oyuna girdiği maçta Sevilla maçıydı ve güçlü bir rakibe karşı oynadı. Oyuna girdiğinde de 2-0'lık kötü bir durumdaydık maçta. Batshuayi ise Sevilla maçında iyileşmişti. Yarın yüzde yüzünde olur. Pedro'nun biraz daha maç oynaması gerekiyor fiziksel olarak daha iyi olması için. Daha uzun bir haftamız oldu bu maça hazırlanmak için."

"Bunu şu anda söyleyemem"

Jesus, sezon başından beri önemli maçlarda takımını üçlü formasyonla oynattığı hatırlatılarak, bu maçta ayrı bir taktik düşünüp düşünmediği sorusuna karşılık vererek sözlerini noktaladı.

"Bu dört maçta (Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Sevilla) o sistemle oynadık, taktiksel anlamda bu tercihi yaptık ama Trabzonspor maçını öyle değerlendiremeyiz. Crespo kırmızı kart gördü o maçta, sistemi değiştirmemiz gerekiyordu. Önemli olan takımın birden fazla sistemle oynaması. Sezon başından beri biz bunu yapıyoruz. Avrupa Ligi'nde de bütün maçlarda böyle oynadık. Avrupa maçlarında genelde bu sistemi tercih ediyoruz. Yarın hangi taktikle oynayacağımızı göreceğiz. Ben biliyorum ama bunu şu anda söyleyemem. Oyuncularım farklı taktiklere iyi alıştı ve rahat bir şekilde sahada uygulayabiliyorlar."

Diego Rossi: Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, Diego Rossi, maçın kendileri için güzel bir meydan okuma olacağını belirtti.

"En iyi şekilde hazırlandık. Evimizde, taraftarımızın önünde alacağımız iyi bir sonucun önemli olacağını biliyoruz. Yarınki maçta goller atmak önemli. İlk maçta sonuçtan dolayı 2 gollük dezavantajımız var. Ofansif oyuncuların rolü önemli. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biz işimizi yapacağız."

Uruguaylı futbolcu, bu sezon 11 asist ve 3 golü bulunduğu hatırlatılıp, takıma katkısı soruldu.

"Bir oyuncu her zaman takımına yardım etmek için oynar. Özellikle gol katkısı her oyuncu için çok önemli. Ben de asistlerimle takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu sayılar sadece benim değil, takım uyumunun bir yansıması."

Rossi, eleştirilmesine değindi.

"Futbol bu. Oyuncular her zaman eleştirilebilirler. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. Eleştirilerin işinizi etkilememesi gerekiyor. Her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe Sevilla maçı hazırlıklarını tamamladı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın yarım saati basın açık gerçekleşti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti.

Sevilla maçı hazırlıkları, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmana, Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Luan Peres ve Sevilla ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyundan alınan, bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Lincoln Henrique dışında, tüm oyuncular katılım sağladı.