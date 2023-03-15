Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Belçika'daki maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan sakatlığı bulanan Eden Karzev ile Adnan Januzaj'ın yerine Lucas Biglia ve Deniz Türüç'e ilk 11'de yer verdi.

Medipol Başakşehir maça Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmet Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Stefano Okaka ile başladı.

Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Adnan Januzaj, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş ve Efe Koyuncu oturdu.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Eden Karzev ve Mesut Özil ile UEFA listesinde isimleri bildirilmeyen yeni transferler Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu da kadroda yer almadı.

Süper Lig başkanları karşılaşmayı birlikte izledi

Medipol Başakşehir'in Gent ile oynadığı mücadele için Süper Lig'deki bazı kulüplerin başkanları da Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın davetiyle maçı izlemek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Yusuf Günay, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Giresunspor Başkanı Nahit Ramazan Yamak ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç mücadeleyi birlikte izledi.

Türkiye ve Suriye'deki depremler için saygı duruşu

Medipol Başakşehir ile Gent karşılaşması öncesinde Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kale arkası tribününde de üzerinde Türkiye haritası ve depremden etkilenen 11 ilin yer aldığı görsel ile "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı pankart yer aldı.

Satılan biletlerden elde edilecek tüm gelirin de deprem bölgesine bağışlanacağı açıklandı.

Belçikalı taraftarlar da tribünde yer aldı

Medipol Başakşehir ile Gent arasında oynanan karşılaşmayı Belçikalı taraftarlar da kendilerine ayrılan yerde izledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede yaklaşık 150 Belçikalı taraftar tribünde yer aldı.