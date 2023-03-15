Adana Demirspor'dan Younes Belhanda'ya ceza. Mavi lacivertli yönetim Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Faslı oyuncuya 180 bin euro para cezası verdi.

"Yüksek miktardaki para cezasına karşın teknik heyet ve takımdaki tüm futbolcuların isteği dikkati alınarak Belhanda kadro dışı bırakılmamıştır."

Açıklamada ayrıca, "yönetim kurulunun bu kararı Avrupa hedefini ve ligin kalan maçlarını düşünerek oy birliğiyle aldığı" ifadelerine yer verildi.

Belhanda bu sezon Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildikleri karşılaşmada da kırmızı kart görmüştü.