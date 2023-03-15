Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 19:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Adana Demirspor'dan Belhanda'ya ceza
[Fotograf: AA]
Adana Demirspor kulübü, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya 180 bin euro para cezası verdi.
Adana Demirspor'dan Younes Belhanda'ya ceza. Mavi lacivertli yönetim Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Faslı oyuncuya 180 bin euro para cezası verdi.
"Yüksek miktardaki para cezasına karşın teknik heyet ve takımdaki tüm futbolcuların isteği dikkati alınarak Belhanda kadro dışı bırakılmamıştır."
Açıklamada ayrıca, "yönetim kurulunun bu kararı Avrupa hedefini ve ligin kalan maçlarını düşünerek oy birliğiyle aldığı" ifadelerine yer verildi.
Belhanda bu sezon Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildikleri karşılaşmada da kırmızı kart görmüştü.
Etiketler: Adana Demirspor
Son Haberler
- 20:24
- 20:07
- 20:05
- 20:09
- 19:03
Sıradaki Haber
Zlatan İbrahimovic 41 yaşında İsveç Milli Takımı'na çağrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz