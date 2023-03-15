Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Samuel Saiz, Fiorentina maçı öncesi müsabakanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Çalımbay, yarın kolay bir maç oynamayacaklarını belirtti.

"Rakibe baktığınızda belki bizim bütçemizin 10 katı daha fazla bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım ama biz bundan önce nasıl güzel şeyler yaptıysak bu maçta da yapacağız. Maçın ilk yarısı oradaydı şimdi ikinci yarısını oynayacağız. Tabi ki nasıl bir tehlikeli takım olduğunu çok iyi şeyler yapacaklarını biliyoruz. Ona göre de tedbir alacağız. İlk maçta onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıdık. Çok çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Bu maç Sivas camiası için de çok önemli. Taraftarların da tribünleri dolduracağına inanıyorum. Sivasspor için tarihi bir maç. Bu maçı geçtiğimiz takdirde çeyrek final oynayacağız."

Çalımbay, mütevazı bir takım olduklarını ancak iyi şeyler yapacaklarına inandıklarını kaydetti.

"Bu ara çok lig maçı oynuyoruz. Aynı zamanda Avrupa kupası maçları oynuyoruz. Bunların yorgunluğu, sakatlığı, bıkkınlıkları oluyor. Bütün takım olarak bu maça odaklandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız."

Samuel Saiz: Elimizden geleni yapacağız

Kırmızı-beyazlı takımın İspanyol futbolcusu Samuel Saiz de Fiorentina maçının kulüp tarihi açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"Hocamız da bize maçın öneminden bahsetti. Gruplardan çıkarak tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde etmiştik. Şimdi bunun bir üst seviyesine çıkma ihtimalimiz var. Bir sonraki tura çıkmamız halinde bizim için daha iyi olacak. Bu maçı geçmek için yarın elimizden geleni yapacağız. Özellikle Sivasspor camiası ve taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum."

Saiz, Fiorentina'nın iyi bir dönemden geçtiğini belirtti.

"Son zamanlarda galibiyetler aldığını görüyoruz. Biz de son 3 maçtır mağlubiyet alıyoruz. Rakibin bütün forvetleri iyi. Çok iyi bir takım. İyi de bir futbol ortaya koyuyorlar. Bizim yapmamız gereken kendi oyunumuzu ortaya koymak. Mümkün olduğunca skor elde etmek. Duran top ve kontra ataklardan sonuç elde etmeye çalışacağız. Tabi kapalı oynamayı da düşünmüyoruz. Kendi futbolumuzu ortaya koyarak oynayacağız."

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: Herkes motive olmuş durumda

İtalya temsilcisi Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano, müsabakanın yapılacağı 4 Eylül Stadyumu'nda oyuncusu Riccardo Saponara'nın da katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Italiano, maçın kariyeri için önemli olduğunu vurguladı.

"Çok önemli maçlardan biri. Gördüğüm saha zemini çok iyi değil ama her olasılığa ve her şarta göre iyi bir sonuç almak için buraya geldik. Turu geçmek ve ileri gitmek istiyoruz."

Italiano, şu anda 1 gol avantajlarının olduğunu, ellerinden geleni yapıp bir sonraki tura geçmek istediklerini belirtti.

"Herkes motive olmuş durumda. Saha önemli bir faktör ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maçta çok fırsat bulduk. Buradaki ikinci maçta da aynı fırsatları yaratıp avantajlı duruma geçmek istiyoruz."

Saponara ise kupada çeyrek finale çıkmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Daha çok gol atıp, takımı daha ileriye taşımak istiyorum. Amacımız turu geçmek. Kendi kişiliğimizi ortaya koyuyoruz, her maçta daha da ileriye gidiyoruz."

Sivasspor maça hazır

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel, Fiorentina maçında forma giyemeyecek.