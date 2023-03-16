Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi
[Fotograf: AA]
Türkiye Judo Federasyonunun 2023 faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 57 ilden 14 kategoride 870 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda erkeklerde 60 kiloda Fırat Çekim, 66 kiloda Abdullah Berkin Özcan, 73 kiloda Bayram Kandemir, 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Tunahan Tutar birinci oldu.
Kadınlarda 48 kiloda Ayşe Öz, 52 kiloda Zeliha Cinci, 57 kiloda Ayşenur Karadağ, 63 kiloda Minel Akdeniz, 70 kiloda Ümmühan Kıroğlu, 78 kiloda Serdem Daharlı ve +78 kiloda Kübranur Esir birinci sırayı aldı.
Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Etiketler: Kocaeli
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