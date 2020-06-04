Fenerbahçe kadrosuna bir genç ismi daha katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki genç forvet Barış Sungur'un transferinde kulübü 1928 Bucaspor ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

Barış Sungur kimdir?

Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde doğdu. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi.

Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.