Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Rusya'da maçlar seyircili oynanacak
Rusya Premier Ligi'nde 19 Haziran'da mücadele başlayacak. Maçlara stat kapasitesinin yüzde 10'u oranında seyirci alınacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Rusya Premier Liginde mücadele 19 Haziran'da başlayacak.
Açılış maçında Krylya Sovetov ile Akhmat Grozny karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalara az sayıda seyirci alınacak.
Maske ve eldiven zorunluluğu getirilen taraftarlar, stat kapasitesinin yüzde 10’unu dolduracak. Salgına bağlı vaka sayısında yaşanacak azalışa göre kapasite arttırılabilecek.
Lig başkanı Sergei Pryadkin, daha önce kalan maçların kapalı kapılar ardında oynanacağını belirtmişti. Rusya Premier Ligi'nde maç takviminin Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması planlanıyor.
Etiketler: Rusya Premier LigSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 15:22
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