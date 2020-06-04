Beşiktaş Kulübü'nde, Denetleme Kurulu’nun 2,9 milyar liralık borç açıklamasından sonra gözler yönetime çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, ekonomik sıkıntıları aşmak için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Yeni sezonda forma göğüs reklamı değişikliği ile ek gelir elde eden siyah beyazlılar, farklı sponsorluklar için de görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetim, yeni sezonda sponsorluk gelirlerini yükselterek borç yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu arada Beşiktaş, lig hazırlıklarını da yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, taktik çalışmalara ağırlık vermeye başladı.

Daha önce kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapan siyah beyazlılar, özellikle hücum varyasyonları üzerinde duruyor. Sergen Yalçın'ın, duran top organizasyonlarına da önem verdiği gelen haberler arasında.

Bu arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapmak isteyen Beşiktaş’a izin çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, siyah beyazlıların bu isteğine olumsuz yanıt verdi.