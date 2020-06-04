Göztepe'nin, İspanyol ekibi Huesca'dan kiraladığı Serdar Gürler geleceği hakkında konuştu. Fanatik Gazetesine açıklamalar yapan 28 yaşındaki futbolcu, "Huesca'da devam etmeyeceğim. Kiralık sözleşmemde 1,2 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Temennim burada kalmak" dedi.

Trabzonspor'un menajeriyle temasa geçtiğini söyleyen Serdar, "Herkes büyük takımlarda oynamak ister. Sezon sonunda neler olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İlerleyen zamanlarda yeniden Avrupa'ya gidebileceğini ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "Yeniden Avrupa olursa orada iz bırakacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.

Lig yarışını da değerlendiren Serdar Gürler, "Göztepe'yle, Avrupa Kupaları'na katılmaya çalışıyoruz. Şampiyon kim olursa olsun fark etmez. Kim en iyi futbolu oynarsa, kim hak ederse o kazansın" cümlelerini kullandı.