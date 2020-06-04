Galatasaray, bir yandan sezonun kalan bölümüne hazırlanırken diğer yandan da transferdeki yol haritasını belirliyor.

Koronavirüsün yol açtığı mali problemleri alınan tedbirlerle minimuma indirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezonda maliyeti yüksek transferlerden kaçınacak.

Galatasaray'ın kadro planlaması da şampiyonluğa göre şekillenecek. Yönetim, ligde mutlu sona ulaşılması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın ekonomik avantajlarını kullanmayı arzu ediyor.

Sarı kırmızılar, sezonu şampiyon tamamladığı takdirde kadrosuna bir sağ bek ve bir ofansif orta saha oyuncusu katıp Onyekuru'nun kiralık sözleşmesini de bir yıl daha uzatmayı planlıyor.

Galatasaray'ın sezonu zirvede tamamlayamaması durumunda ise büyük oranda mevcut kadrosunu koruyup daha ekonomik isimlere yöneleceği öğrenildi.