Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımında forma giyen Macar futbolcu Attila Szalai, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Szalai'yi taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi." ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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