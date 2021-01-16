Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 22:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rizespor'a Iraklı orta saha
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Santa Clara’nın takım kaptanlığını da yapan orta saha oyuncusu, bu sezon 13 maça çıktı ve bir asist yaptı.
Rizespor’un Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrede’nin de eski takım arkadaşı olan 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
Etiketler: Transfer Haberleri Çaykur Rizespor
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