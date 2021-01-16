Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 21:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elem maçında Kuzey Makedonya karşılaşmasının 2. setini kazanarak 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Ve Avrupa Şampiyonası'ndayız!— TRT SPOR2 (@trtspor2) January 16, 2021
Filenin Efeleri işte bu sayıyla birlikte Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. pic.twitter.com/NBMEObBgBV
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