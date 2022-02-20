Fenerbahçe'nin rakibi Hatayspor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor.
Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.
Atakaş Hatayspor ise, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.
Ligde Fenerbahçe'ye karşı henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor, rakibi karşısında ilk 3 puanını arayacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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