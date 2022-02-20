Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 67. ve 81. dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.

Bu sonuçla Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini alan teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puanını 43'e yükseltti.

Ligde Fenerbahçe'ye karşı henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor on birinici yenilgisini alarak 39 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

23. dakikada Fenerbahçe savunmasında Çağtay'ın kontrol edemediği topu kapan El Kaabi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay son anda meşin yuvarlağa müdahale etti. Sonrasında ceza sahası dışına açılan topu Altay taça gönderdi.

35. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Hatay ceza sahası önünde topla buluşan Arda, rakibinden kurtuldu, ceza yayı içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım, Hatay yarı sahasının ortalarından serbest vuruş kazandı. Arda'nın altı pas önüne gönderdiği topa Tisserand vurdu, yere de çarpan topu kaleci Munir kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

45. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Rossi, rakibinden kurutulup, ceza sahasına yaklaştı. Açısını düzelten Rossi'nin ayak içi şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin, yerden penaltı noktasına gönderdiği topa El Kaabi gelişine vurdu. Kaleci Altay soluna uzandı ve meşin yuvarladı kontrol etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Lobjanidze penaltı noktası önünde bulunan Saint-Louis'e yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden gelişine şutunda Altay gole izin vermedi.

GOL - 65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Crespo, Hatayspor ceza sahasında El Kaabi ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, kaleci Munir ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0.

73. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Fenerbahçe savunmasından atılan uzun topa Hatay savunmasında Sackey kafayı vurdu. Kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topu önünde bulan Serdar Dursun, çok sert vurdu, meşin yuvarlak çatala çarptı ve ardından auta çıktı.

76. dakikada konuk ekip etkili geldi. Fenerbahçe ceza sahası önünde Çağtay ile girdiği hava topu mücadelesini kazanan Lobjanidze, uygun pozisyondaki Kahraba'ya pasını attı. Bu oyuncunun köşeye yerden şutunu kaleci Altay sağına uzandı ve iki hamlede kontrol etti.

GOL - 79. dakikada ev sahibi takım bir penaltı daha kazandı. Kaleci Munir'in ayağından açılan topu kapmak isteyen Serdar Dursun ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun topu ağlara yolladı. 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan (Dk 46 Berisha), Tisserand, Serdar Aziz (Dk. 64 Szalai), Çağtay Kurukalıp, Zajc, Crespo, Osayi, Arda Güler (Dk, 73 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk, 64 Pelkas), Serdar Dursun (Dk. 87 Burak Kapacak)

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz (Dk. 18 Selimcan Temel) (Dk. 87 Muhammed Mert), Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, El Kaabi, Benzia (Dk. 87 Bertuğ Özgür Yıldırım), Lobjanidze (Dk, 87 Sadık Baş), Saint-Louis (Dk 61 Kahraba)

Goller: Dk. 67 (Penaltıdan) ve Dk. 81 (Penaltıdan) Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ribeiro, Dk. 38 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)

Ömer Erdoğan: Belki burada 1 puana üzülecek olurken, eli boş döndük

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı kendi stadında bu kadar pozisyona girmiş olmanın önemine değindi.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, pozisyonları sonuçlandırmada problem yaşadıklarını ancak savunmada iyi olduklarını vurguladı.

"Önemli fırsatlar yakaladık. Maça istediğimiz gibi başladık. Rakibimizi 2. bölgede karşılayarak geçiş oyunu oynamaya çalışıyorduk. Bu statta böyle bir takıma karşı bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Rakibimize net pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Belki burada 1 puana üzülecek olurken, eli boş döndük. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız."

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Hakemlerden bugün de konuşmayacağız

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, ikinci penaltıya itirazları olmadığını ancak ilk penaltıya ilgili yorumu kamuoyuna bıraktıklarını belirtti.

Lütfü Savaş, vasat bir futbol oynandığını ve iki takımın birbirlerine üstünlüğünün bulunmadığını aktardı.

"İkinci yarı iki penaltı var, bugüne kadar hakemlerden, rakip ve federasyonla ilgili hiçbir şey konuşmadık, bugün de konuşmayacağız. Akşama televizyonlardan hakem hocaları ilk penaltıyı değerlendireceklerdir. İkinci penaltıda kalecimiz biraz hata yaptı ve ikinci golü yedik. Bizim de değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı, yüzde yüz kaçırdığımız gol vardı. Sonuçta büyük bir camiaya karşı 2-0 mağlup olduk."

Savaş, Atakaş Hatayspor'un iki yıldır Süper Lig'e renk kattığını aktardı.

"Yolumuza devam edeceğiz, kalan maçlarda galip gelmeye çalışıp ilk 10’da bitirmek istiyoruz ama Avrupa’da olursa da mutlu oluruz. Takımımızdan memnunuz, ekonomik olarak da mütevazi bir takımız, bu kadroyla buraya gelmek bizi çok mutlu etti ama sonraki 12 maçlık performans ligdeki yerimizi belirleyeceğiz. Her sene düşme potasındaki takımlardan biri gözüyle bize bakılıyordu ama iki yıldır da düşecek takım gibi oynamıyoruz. Yeni olmamıza rağmen takımımızı başarılı buluyoruz. Bugün her iki takım da vasat bir futbol oynadı ve sonuç itibarıyla Fenerbahçe 2-0 kazandı. Hep 'ilk 10’da olmak istiyoruz' dedik, 'Avrupa olursa mutlu olacağız' demiştik. Daha lig bitmiş değil, 12 maç var. Geçen sene ilk 5’e girseydik gidiyorduk, son iki maçtaki talihsizliklerle 6. olduk."