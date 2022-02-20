Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona katılan 19 takım ve 150 sporcu, kadınlar ve erkekler kategorisinde mücadele etti.

Kadınlar final müsabakasında Rusya'yı temsil eden Olga Motrich, Adelya Akhmetova, Anna Saveleva, Olga Kozhadey, Çekya'dan rakipleri Anna Dostalova, Petra Safrankova, Jaraslova Macelova'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Erkekler final müsabakasında ise Vsevolod Bobrikov, Vladislav Mikhalev, Ruslan Bykanov, Yury Bogatov oluşan Rus ekibi, finalde Yurii Bokshan, Mykhalio Skukis, Maksym Kuzmin, Taras Sverediuk'tan oluşan Ukrayna ekibini yenerek birinciliği elde etti.

Rus ve Ukraynalı sporcular birlikte poz verdi

Şampiyon olan Rusya'yı ilk kutlayan ise rakibi Ukrayna oldu. Her iki ülke arasında savaş gerilimi devam ederken, sporcular sahada centilmenlik örneği sergiledi.

Daha sonra Rusya ve Ukraynalı sporcular filenin önünde objektiflere kardeşlik pozu verdi. Erkeklerde Rusya'nın bir diğer takımı da 3'üncü odu.

Elemelerin kadınlarında ise şampiyon yine Rusya oldu. Rusya'nın rakibi Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup ettiği elemelerde Türkiye ise 3'üncü oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Kar üstünde dondurma keyfi

Maçların tamamlanmasının ardından şampiyonanın afişinin yer aldığı dev bir pasta kesilip, sporculara dondurma şov yapıldı.

Dondurma ustası Erdal Kanbur, Maraş Dondurması'nı satırla kesip elleriyle sporculara ikram etti.

Daha sonra kapanış seremonisi yapıldı ve dereceye giren takımların madalyaları ile kupaları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, organizasyonda mücadele eden bütün sporcuları tebrik etti. Güngör, organizasyona olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

"Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bu etkinlikte çok büyük katkıları var. Onların alandaki memnuniyeti Kahramanmaraş'ın Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bu spora ne kadar elverişli olduğunu ifade ediyorlar. Buda bizi mutlu ediyor. İnşallah 3 yıl süreyle Avrupa Kar Voleybolu turnuvası Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapılacak."

''Spor dostluk mücadelesidir''

Güngör, bir gazetecinin "Bildiğiniz gibi Rusya ve Ukrayna arasında bir gerginlik var. Rusya ile Ukrayna takımları finalde karşı karşıya geldi. Maç sonrası iki takım sporcuları da güzel güzel poz verdi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"Spor dostluk mücadelesidir. Onlar ayrıdır, spor farklıdır. Ben iki takımı da centilmenliği için tebrik ediyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş da Avrupa Kar Voleybolu Turu'nun ilk ayağını Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Aslandaş, üç gün boyunca güzel mücadelelerin yaşandığını belirtti.

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir tesiste böylesi uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptılar. Voleybol Federasyonu olarak 3 yıllık bir protokol çerçevesinde Kar Voleybolu Avrupa Turları'nı önümüzdeki 2 yıl içinde de burada devam ettirmeyi ve kalıcılaştırmayı planlıyoruz. Kadın milli takımımızın üçüncü olması bizi sevindirdi ama final oynayamadığımızdan dolayı üzüntülüyüz. Erkek milli takımlarımız henüz yeni oluşum aşamasında olduğu için, bu organizasyonu tecrübelerini geliştirmek adına bir fırsat olarak değerlendirdi. 16 ülkeden katılım olması sevindirici bir durum."

Şampiyon sporculara madalyalarını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kupalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş takdim etti.

Ödül törenin ardından yapılan gösteride kente özgü dondurma tanıtıldı.