Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından istifa eden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yerine Bülent Korkmaz getirildi.

Rizespor'un İstanbul’daki ofisinde, kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

"Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."