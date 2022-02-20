İnciraltı Kent Ormanı'nda dün 468 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonada sporcular, bisiklet ve koşu etaplarında ter döktü.

Yaş grupları yarışlarıyla tamamlanan etkinlikte elit erkekler kategorisinde Demir Adımlar Spor Kulübü Derneği'nden Arda Depe birinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Kıvanç Şahinkaya ikinci, Sakarya Türk Telekom Spor Kulübü'nden Ebubekir Kestane ise üçüncü oldu.

Elit kadınlarda ise İstanbul Karaburun Su ve Doğa Sporları Kulübü'nden Esra Gökçek birinciliği, Alsancak Su Sporları Kulübü Derneği'nden Tülin Okyay ikinciliği, bireysel olarak mücadele eden Çığıl Uzun ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri takdim etti.