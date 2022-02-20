Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Sivasspor'u konuk ederken, ev sahibi ekibin taraftarları 10. dakikada kaleci Emiliano Viviano'ya destek verdi.

Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında üşüyen görüntüleri gündem olan Viviano'nun bu görüntülerini hatırlayan Karagümrüklüler, karşılaşmanın 10. dakikasında üstlerini çıkararak 'Viviano' tezahüratları yaptı.

'Üşüyoruz' diyerek tepkilerini gösteren ve 'Stat istiyoruz' diyen Karagümrüklü taraftarlar, kaleci Viviano da alkışlayarak destekledi.