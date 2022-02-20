Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 16:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karagümrük taraftarı soyunarak Viviano'ya destek verdi
Süper Lig'in 26. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor'u konuk ederken, kırmızı-siyahlı taraftarlar, İttifak Holding Konyaspor maçında üşüyen Emiliano Viviano'ya destek vermek için üstlerini çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Sivasspor'u konuk ederken, ev sahibi ekibin taraftarları 10. dakikada kaleci Emiliano Viviano'ya destek verdi.
Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında üşüyen görüntüleri gündem olan Viviano'nun bu görüntülerini hatırlayan Karagümrüklüler, karşılaşmanın 10. dakikasında üstlerini çıkararak 'Viviano' tezahüratları yaptı.
'Üşüyoruz' diyerek tepkilerini gösteren ve 'Stat istiyoruz' diyen Karagümrüklü taraftarlar, kaleci Viviano da alkışlayarak destekledi.
Etiketler: Fatih Karagümrük
Son Haberler
- 17:56
- 17:47
- 17:47
- 17:34
- 17:34
Sıradaki Haber
Duatlon İzmir sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz