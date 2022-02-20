Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in testi pozitif çıktı
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre COVID-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanan Sepil’in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sepil’in izolasyon ve tedavi süreci evinde devam ediyor.
Başkanımız Mehmet Sepil’e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 20, 2022
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.#Göztepe pic.twitter.com/2Bf2oQ7Q9j
Etiketler: Göztepe Koronavirüs
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