Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de de haftaya 20 puanla sahip Fenerbahçe, lig ve Avrupa’da oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Jorge Jesus'un öğrencileri bu süreçte 7 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde çıktığı 5 lig maçında ise 4 galibiyet 1 beraberlik yaşadı.
Sezona iyi başlayan ekipler arasında yer alan Medipol Başakşehir de, UEFA Konferans Ligi'nde gol yemeden liderliğini sürdürürken, ligde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta almıştı.
20 puanlı Başakşehir, ligde çıktığı 3 deplasman mücadelesinde 7 puan topladı.
Mücadele TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Crespo, İsmail Yüksek, Valencia, Batshuayi.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore, Okaka.
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