Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

İlk yarısı 0-0 sona eren zorlu mücadelenin 84. dakikasında Diego Rossi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu golle Uruguaylı futbolcu sezonun kendi adına üçüncü golünü de kaydetmiş oldu.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Fenerbahçe, lig ve Avrupa’da oynadığı 10. karşılaşmadan yenilgi yüzü görmeden çıkararak 23 puana yükseldi.

Sezona iyi başlayan ekipler arasında yer alan Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde gol yemeden liderliğini sürdürürken, ligde ikinci yenilgisini aldı.

Başakşehir haftayı 20 puanla kapattı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmada ilk ciddi atak, konuk ekip Medipol Başakşehir'den geldi. 19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına katedip sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

21. dakikada bu kez Fenerbahçe etkili geldi. Paslaşmalar sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin çalımların ardından yerden içeri gönderdiği ve hiçbir sarı-lacivertli oyuncunun dokunamadığı top, taç çizgisine yöneldi.

31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

32. dakikada Fenerbahçe'nin sol taraftan paslaşarak kullandığı kornerde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında altıpas önünde Batshuayi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

37. dakikada sol kanatta İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Lincoln Henrique'nin ortasına Valencia iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

42. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı Crespo kullandı ve topu ceza sahası içine gönderdi. Gustavo Henrique'nin kafayla indirdiği topa sağ çaprazda Serdar Aziz sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Traore'nin ceza sahası yayına yakın bir noktadan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

GOL - 84. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Başakşehir'in ceza sahasından çıkarken kaptırdığı topta Arao'nun pasıyla buluşan Rossi'nin ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören yerden çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0.

90+3. dakikada Başakşehir beraberliğe yaklaştı. Keny'nin sağ kanattan ortasında Aleksic ceza sahasında gelişine vurdu, kaleci Altay topu kornere çeldi.

Mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı. ..

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Bright Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Emre Mor), Lincoln, Crespo, İsmail Yüksek (Dk. 67 Willian Arao), Valencia (Dk. 74 Joao Pedro), Batshuayi (Dk. 74 Diego Rossi).

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk. 60 Mounir Chouiar), Berkay Özcan (Dk. 87 Philippe Paulin Keny), Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 89 Patryk Szysz), Traore (Dk. 80 Danijel Aleksic), Okaka.

Sarı kartlar: Dk. 61 Deniz Türüç, Dk. 69 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Gol: Dk. 84 Diego Rossi (Fenerbahçe)